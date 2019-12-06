Диапазон цен нефти на следующую неделю - $62,50-65,50 - PremEx

Внимание рынка нефти сосредоточено на начавшимся в четверг заседании стран-участниц ОПЕК+ и их намерении продлить действующую сделку по сокращению добычи нефти до середины 2020 года. Также рынок ожидает выхода данных о состоянии американского рынка труда. "Выход слабых данных может спровоцировать поход Brent к уровню сопротивления $65. Цена актива на предстоящую неделю, по нашему мнению - $62,50-65,50", - указывают аналитики PremEx.