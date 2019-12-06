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Главная / Аналитикам / Аналитика / ВТБ: результаты деятельности за октябрь 2019 г позитивны для акций - Газпромбанк
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06 декабря 2019 года 14:52
ВТБ: результаты деятельности за октябрь 2019 г позитивны для акций - Газпромбанк
ВТБ опубликовал неаудированные результаты деятельности по МСФО за октябрь и 10М19, его рентабельность в октябре была одной из самых высоких в этом году за счет низких отчислений в резервы, говорится в обзоре Газпромбанка. Относительную слабость процентного дохода и маржи компенсировал хороший рост комиссионного дохода. "Мы полагаем, что ВТБ уверенно движется к нашему годовому прогнозу по чистой прибыли (183 млрд руб.) без учета эффекта от сделки с Tele2, что подтверждает наш позитивный взгляд на историю", - отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Чистая прибыль составила 147,6 млрд руб. за 10М19 (19,6 млрд руб. в октябре), рентабельность капитала – 11,4% (14,3% в октябре). Процентный доход снизился на 1,8% г/г, комиссионный – прибавил 12,2% г/г. Отчисления в резервы (РВПС) за 10М19 составили 88,2 млрд руб. (-24,0% г/г) при стоимости риска 0,9% (1,0% в октябре). Доля проблемных кредитов (NPL) резко снизилась в октябре – до 5,0% (5,5% по итогам 9М19). Кредитный портфель: +3,7% с начала года за счет розничного сегмента (+15,8%), корпоративный кредитный портфель -0,4%. В октябре корпоративный портфель -1,0%, розничный +1,2%. Депозиты клиентов выросли с начала года на 10,8% (юрлица +11,4%, физлица +10,0%).
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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06 декабря 2019 года 17:41
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе более важный фактор для евро, чем политические новости - Julius Baer
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.06 декабря 2019 года 13:10
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.06 декабря 2019 года 10:14
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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.06 декабря 2019 года 09:26
Торги на нефтяном рынке в пятницу будут проходить волатильно, не исключена фиксация прибыли "по факту". На просадках нефть стоит аккуратно покупать, говорится в комментарии Алор Брокер. Неожиданное решение принял в среду мониторинговый комитет ОПЕК, предложив странам ОПЕК+ снизить квоты на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
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