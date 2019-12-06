ВТБ: результаты деятельности за октябрь 2019 г позитивны для акций - Газпромбанк

ВТБ опубликовал неаудированные результаты деятельности по МСФО за октябрь и 10М19, его рентабельность в октябре была одной из самых высоких в этом году за счет низких отчислений в резервы, говорится в обзоре Газпромбанка. Относительную слабость процентного дохода и маржи компенсировал хороший рост комиссионного дохода. "Мы полагаем, что ВТБ уверенно движется к нашему годовому прогнозу по чистой прибыли (183 млрд руб.) без учета эффекта от сделки с Tele2, что подтверждает наш позитивный взгляд на историю", - отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Чистая прибыль составила 147,6 млрд руб. за 10М19 (19,6 млрд руб. в октябре), рентабельность капитала – 11,4% (14,3% в октябре). Процентный доход снизился на 1,8% г/г, комиссионный – прибавил 12,2% г/г.

Отчисления в резервы (РВПС) за 10М19 составили 88,2 млрд руб. (-24,0% г/г) при стоимости риска 0,9% (1,0% в октябре). Доля проблемных кредитов (NPL) резко снизилась в октябре – до 5,0% (5,5% по итогам 9М19).

Кредитный портфель: +3,7% с начала года за счет розничного сегмента (+15,8%), корпоративный кредитный портфель -0,4%. В октябре корпоративный портфель -1,0%, розничный +1,2%.

Депозиты клиентов выросли с начала года на 10,8% (юрлица +11,4%, физлица +10,0%).