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Главная / Аналитикам / Аналитика / Основным событием для рынков до конца дня станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США - ИК "Велес Капитал"
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06 декабря 2019 года 13:52
Основным событием для рынков до конца дня станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США - ИК "Велес Капитал"
До конца дня основным событием для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской экономики данных, вряд ли можно рассчитывать на хоть какой-либо рост вероятности смягчения процентной политики ФРС на ближайших заседаниях, поэтому доллар может испытать лишь краткосрочное давление. Одновременно инвесторы продолжат держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть рублю дорогу на 63,5 по доллару, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64,0-64,5 руб.", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". Рубль к окончанию первой половины дня в пятницу демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, и в паре с долларом, и в паре с евро. Тем не менее, еще в утренние часы рубль успел протестировать отметку в 63,67 по доллару, сразу же обновив тем самым максимум предыдущего дня. В этом отечественной валюте, по мнению Юрия Кравченко, помогли уже котировки нефти, которые в утренние часы были близки к отметке в 63,5 долл. за баррель марки Brent. Однако в ожидании сегодняшних итогов заседания министров стран ОПЕК+ котировки чуть скорректировались, перестав оказывать поддержку рублю. Эксперт не исключает также, что определенную поддержку в утренние часы рубль получил и на новостях о повышении прогноза Fitch по росту российского ВВП в 2019-2021 гг.
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06 декабря 2019 года 17:41
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе более важный фактор для евро, чем политические новости - Julius Baer
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе является более важным фактором для евро, чем политические новости, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Более мягкая бюджетно-налоговая политика может снизить давление на денежно-кредитную... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:43
Решение о продлении сделки ОПЕК+ на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время, если же по итогам пятничного заседания ОПЕК+ идея использования периодов углубленного сокращения нефтедобычи будет... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:16
Внимание рынка нефти сосредоточено на начавшимся в четверг заседании стран-участниц ОПЕК+ и их намерении продлить действующую сделку по сокращению добычи нефти до середины 2020 года. Также рынок ожидает выхода данных о состоянии американского рынка труда. "Выход слабых данных может спровоцировать... читать дальше
.06 декабря 2019 года 13:10
Нефтяные котировки сохраняются на уровнях вблизи $63/bbl Brent при поддержке итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки сохраняются на более комфортных уровнях вблизи $63/bbl (Brent), получая умеренную поддержку на фоне итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг комитет рекомендовал странам ОПЕК+ с 1 квартала 2020 года усилить сокращение... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:45
Ожидаем компромисса в решении ОПЕК+ - продления сделки без существенного снижения добычи нефти, говорится в обзоре Уралсиба. Окончательное решение ОПЕК+ о продлении соглашения и уровнях добычи ожидается в пятницу, 6 декабря. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на уровне министров (JMMC) в четверг... читать дальше
.06 декабря 2019 года 10:14
Решение ОПЕК+ об увеличении сокращения квот на добычу нефти умеренно поддержит цены "черного золота" - Промсвязьбанк
Решение ОПЕК+ об увеличении сокращения квот на добычу нефти на 500 тыс. барр. /сутки окажет умеренную поддержку ценам "черного золота", сообщается в обзоре Промсвязьбанка. В четверг на саммите ОПЕК+ все же было выработано решение об увеличении сокращения квот на добычу на 500 тыс. барр. /сутки... читать дальше
.06 декабря 2019 года 09:29
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.06 декабря 2019 года 09:26
Торги на нефтяном рынке в пятницу будут проходить волатильно, не исключена фиксация прибыли "по факту". На просадках нефть стоит аккуратно покупать, говорится в комментарии Алор Брокер. Неожиданное решение принял в среду мониторинговый комитет ОПЕК, предложив странам ОПЕК+ снизить квоты на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
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