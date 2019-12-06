Основным событием для рынков до конца дня станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США - ИК "Велес Капитал"

До конца дня основным событием для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской экономики данных, вряд ли можно рассчитывать на хоть какой-либо рост вероятности смягчения процентной политики ФРС на ближайших заседаниях, поэтому доллар может испытать лишь краткосрочное давление. Одновременно инвесторы продолжат держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть рублю дорогу на 63,5 по доллару, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64,0-64,5 руб.", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".

Рубль к окончанию первой половины дня в пятницу демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, и в паре с долларом, и в паре с евро. Тем не менее, еще в утренние часы рубль успел протестировать отметку в 63,67 по доллару, сразу же обновив тем самым максимум предыдущего дня. В этом отечественной валюте, по мнению Юрия Кравченко, помогли уже котировки нефти, которые в утренние часы были близки к отметке в 63,5 долл. за баррель марки Brent. Однако в ожидании сегодняшних итогов заседания министров стран ОПЕК+ котировки чуть скорректировались, перестав оказывать поддержку рублю. Эксперт не исключает также, что определенную поддержку в утренние часы рубль получил и на новостях о повышении прогноза Fitch по росту российского ВВП в 2019-2021 гг.