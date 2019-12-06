Нефтяные котировки сохраняются на уровнях вблизи $63/bbl Brent при поддержке итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки сохраняются на более комфортных уровнях вблизи $63/bbl (Brent), получая умеренную поддержку на фоне итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

В четверг комитет рекомендовал странам ОПЕК+ с 1 квартала 2020 года усилить сокращение нефтедобычи до 1,7 mbd (от уровня октября 2018 года). Эксперты "Нордеа Банка" напоминают, что текущим формально закрепленным в сделке уровнем является 1,2 mbd, однако по факту страны ОПЕК+ с начала года перевыполняли его примерно на 30-40%, сокращая добычу на 1,5-1,6 mbd.

"Это значит, что в случае принятия решения о дополнительном сокращении нефтедобычи фактическое ее сокращение вряд ли превысит 0,1-0,2 mbd. В результате, итоги вчерашнего заседания ОПЕК+ значимого влияния на нефтяные котировки не оказали. При этом, если сегодня министры стран ОПЕК+ на встрече одобрят рекомендацию мониторингового комитета, такое решение позволит ценам на нефть сохранить комфортные уровни. Отметим, что на фоне предстоящей сегодня встречи существует вероятность увидеть различные словесные интервенции, которые могут оказать краткосрочное влияние на нефтяной рынок сегодня", - отмечают аналитики банка.