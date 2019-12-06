Российская валюта не имеет значимых поводов для более сильного укрепления от текущих уровней - "Нордеа Банк"

Рубль завершает неделю на относительно комфортных уровнях (ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро) и не имеет значимых поводов для более сильного укрепления от текущих уровней, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Основным фактором возврата рубля к более комфортным отметкам по сравнению с началом недели стало смягчение риторики по торговым переговорам.

"Негатив, вызванный подписанием Трампом закона в поддержку протестующих в Гонконге и рядом ответных мер со стороны США, был нивелирован последующими заявлениями американской стороны о том, что несмотря на обострение противоречий, активный диалог продолжается, и подписание торгового соглашения близко, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - При этом макроэкономические данные по многим странам продолжают демонстрировать слабость (промышленное производство в Германии -5.3% г/г в октябре, индексы деловой активности ISM в США, ухудшение экономических показателей Латинской Америки)".

Как следствие, позитивная риторика по торговле не создает предпосылок для существенного укрепления рисковых активов, к которым относится и рубль, отмечают эксперты банка. Фактором поддержки для рубля выступают и комфортные цены на нефть, которые остаются выше 63 долл./бар. на фоне рекомендации от мониторингового комитета ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 500 тыс. бар. в сутки.