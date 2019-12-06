Возможный отказ Минфина от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST - Промсвязьбанк

Возможный отказ от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

Российские евробонды в четверг росли в цене, несмотря на то, что глобальный долговой рынок торговался в красной зоне. Доходность Russia`29 снизилась до 3,06% (-1 б.п.), что при росте доходности UST-10 на 4 б.п. привело к сужению спреда в российских евробондах к долларовому бенчмарку до 128 б.п.

"Позитивный импульс российским бумагам придали ожидания сокращения внешнего долга, - указывает аналитик Промсвязьбанка. - Соответствующий вывод можно было сделать из интервью Главы департамента госдолга Минфина Константина Вышковского, который заявил, что Россия может отказаться от размещения новых евробондов в 2020 г. Возможный отказ от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST".