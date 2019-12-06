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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможный отказ Минфина от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST - Промсвязьбанк
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06 декабря 2019 года 11:15

Возможный отказ Минфина от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST - Промсвязьбанк

Возможный отказ от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

Российские евробонды в четверг росли в цене, несмотря на то, что глобальный долговой рынок торговался в красной зоне. Доходность Russia`29 снизилась до 3,06% (-1 б.п.), что при росте доходности UST-10 на 4 б.п. привело к сужению спреда в российских евробондах к долларовому бенчмарку до 128 б.п.

"Позитивный импульс российским бумагам придали ожидания сокращения внешнего долга, - указывает аналитик Промсвязьбанка. - Соответствующий вывод можно было сделать из интервью Главы департамента госдолга Минфина Константина Вышковского, который заявил, что Россия может отказаться от размещения новых евробондов в 2020 г. Возможный отказ от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Газпром


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