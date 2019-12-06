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06 декабря 2019 года 10:42
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в декабре на 25 б.п. вернулась на отметку вблизи 50% - БКС
Необходимость снижения ключевой ставки до конца года остается неочевидной, вероятность снижения ставки ЦБ РФ в декабре на 25 б.п. вернулась на отметку вблизи 50%, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Мы считаем, что вероятность еще одного снижения ставки ЦБ РФ в декабре на 25 б.п. вернулась на отметку вблизи 50%. Таким образом, наш прогноз на конец этого года по ключевой ставке остается в диапазоне 6,25-6,5%", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Факторы в пользу увеличения вероятности еще одного снижения ставки остаются в плоскости инфляционных процессов, в то время как внешний фон может противопоставляться им. "Если говорить об инфляции, то мы видим, что недельные темпы роста потребительских цен в конце ноября вернулись на нулевые уровни, а инфляционные ожидания продолжили улучшаться. По нашим оценкам, инфляция может закончить этот год вблизи нижней границы прогнозного диапазона ЦБ в 3,2-3,7%. В таких условиях у регулятора остается достаточно места для еще одного маневра (-25 б.п.) по ключевой ставке до конца этого года", - отмечает Антон Покатович. Картина на внешних рынках вызывает опасения. В начале декабря продвижение в торговых переговорах США и Китая снова приостановилось. Принятый в США закон о демократии в Гонконге, по мнению специалиста, сократил шансы на результативные переговоры и успешное подписание "Фазы-1" торговой сделки Штатов и КНР в этом году. Риторика обеих сторон вернулась к наращиванию жесткости. Рынки не отреагировали значительной коррекцией на данные "коллизии" в торговой плоскости, однако страхи неопределённости в настроениях инвесторов укрепились. "Такой рыночный ландшафт, по нашим оценкам, пока что не формирует масштабных угроз для рубля, однако "абсорбирует" часть благоприятных рыночных условий для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2019 году. Более того, мы сохраняем наши осторожные взгляды на латиноамериканский регион, где геополитическая нестабильность продолжает рост и может стать поводом для ослабления всего сегмента ЕМ. На этом фоне мы хотим заметить, что центробанки сегмента развивающихся рынков сейчас также взяли паузы в снижении ставок. Например, ЦБ Индии в декабре оставил ставку без изменений несмотря на ожидания рынка снижения на 25 б.п. Данная пауза в снижении ставок регуляторами ЕМ вызвана не только опасениями дестабилизации сегмента из-за латиноамериканских проблем. Не менее важным является фактор ФРС, которая в декабре, вероятно, возьмет паузу в снижении своих ставок (по нашим оценкам, на перспективу ближайшего полугодия). В сложившейся ситуации мы ожидаем, что ЦБ РФ на заседании 13 декабря будет учитывать сигнал Федрезерва (11 декабря), и этот сигнал может оказать сдерживающее воздействие на снижение ставок в РФ", - комментирует А. Покатович. "Резюмируя вышеизложенное, если в следующую пятницу Банк России сконцентрирует свое внимание в большей мере на внутренних факторах (замедление инфляции, стабильность рублёвого курса, сильный макроэкономический базис, необходимость поддержки экономического роста и т.д.), то их совокупность выступит существенным стимулом в пользу ещё одного снижения ставки до уровня 6,25%. В том случае если взгляды российского регулятора будут сконцентрированы на внешнем фоне, то мы полагаем, что декабрьская пауза в снижении ставок будет обоснованной, - отмечает специалист "БКС Премьер". - Заметим также, что в настоящий момент доля иностранцев в ОФЗ достигла высокого уровня в 32%, а также исторического максимума в терминах номинальных вложений. В случае заметного ухудшения ситуации в сегменте развивающихся рынков, а также меньшей привлекательности доходностей российского долга (из-за снижения ключевой ставки) исход иностранного капитала является значимым риском для финансовой стабильности отечественных рынков. Что касается более длительной перспективы, мы сохраняем наш взгляд и полагаем, что у ЦБ РФ остаются возможности для продолжения снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 - в этой перспективе ключевая ставка может снизиться до уровня 6%".
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