Индекс Мосбиржи в ближайшие торговые сессии возвратится в диапазон 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в ближайшие торговые сессии возвратится в диапазон 2900-2950 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

Большинство мировых фондовых индексов в последние дни демонстрируют умеренное укрепление, компенсируя часть потерь начала недели. Тема торговых отношений остается в центре внимания участников рынка, но сегодня важным событием, по мнению эксперта банка, дня станет публикация данных по рынку труда США (ожидается сохранение коэффициента безработицы на уровне 3,6%, динамики средней почасовой зарплаты в годовом выражении на уровне 3% и сильный рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе – 186 тыс. рабочих мест).

Уже на следующей неделе состоятся последние в этом году заседания Федрезерва и ЕЦБ, которые представляют заметный интерес – на заседании ФРС будет опубликован обновленный прогноз по дальнейшей динамике ставок («точечная диаграмма»), а заседание европейского регулятора станет первым под председательством К.Лагард.

"Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги символическим снижением меньше 0,1% по индексу Мосбиржи. Из внутренних факторов отметим, что представление Газпромом новой дивидендной политики вновь перенесено на 12 декабря. Учитывая локальный оптимизм на внешних рынках, ожидаем возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов и проторговку в ближайшие дни его нижней половины", - заключает Михаил Поддубский.