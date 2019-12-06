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06 декабря 2019 года 10:31
Индекс Мосбиржи в ближайшие торговые сессии возвратится в диапазон 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в ближайшие торговые сессии возвратится в диапазон 2900-2950 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Большинство мировых фондовых индексов в последние дни демонстрируют умеренное укрепление, компенсируя часть потерь начала недели. Тема торговых отношений остается в центре внимания участников рынка, но сегодня важным событием, по мнению эксперта банка, дня станет публикация данных по рынку труда США (ожидается сохранение коэффициента безработицы на уровне 3,6%, динамики средней почасовой зарплаты в годовом выражении на уровне 3% и сильный рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе – 186 тыс. рабочих мест). Уже на следующей неделе состоятся последние в этом году заседания Федрезерва и ЕЦБ, которые представляют заметный интерес – на заседании ФРС будет опубликован обновленный прогноз по дальнейшей динамике ставок («точечная диаграмма»), а заседание европейского регулятора станет первым под председательством К.Лагард. "Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги символическим снижением меньше 0,1% по индексу Мосбиржи. Из внутренних факторов отметим, что представление Газпромом новой дивидендной политики вновь перенесено на 12 декабря. Учитывая локальный оптимизм на внешних рынках, ожидаем возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов и проторговку в ближайшие дни его нижней половины", - заключает Михаил Поддубский.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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