Борьба биржевых "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи будет продолжена - ИК "Алго Капитал"

Борьба биржевых "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг не увенчалась уверенной победой одной из сторон, поэтому она будет продолжена и в пятницу, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0,1-0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 прибавил 0,3%.

"Мы вновь ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Ближайшей точкой притяжения для индекса Мосбиржи останется уровень 2900 пунктов", - указывает Виталий Манжос.