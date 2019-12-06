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06 декабря 2019 года 09:43
Борьба биржевых "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи будет продолжена - ИК "Алго Капитал"
Борьба биржевых "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг не увенчалась уверенной победой одной из сторон, поэтому она будет продолжена и в пятницу, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0,1-0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 прибавил 0,3%. "Мы вновь ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Ближайшей точкой притяжения для индекса Мосбиржи останется уровень 2900 пунктов", - указывает Виталий Манжос.
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06 декабря 2019 года 10:14
Решение ОПЕК+ об увеличении сокращения квот на добычу нефти умеренно поддержит цены "черного золота" - Промсвязьбанк
Решение ОПЕК+ об увеличении сокращения квот на добычу нефти на 500 тыс. барр. /сутки окажет умеренную поддержку ценам "черного золота", сообщается в обзоре Промсвязьбанка. В четверг на саммите ОПЕК+ все же было выработано решение об увеличении сокращения квот на добычу на 500 тыс. барр. /сутки... читать дальше
.06 декабря 2019 года 09:29
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.06 декабря 2019 года 09:26
Торги на нефтяном рынке в пятницу будут проходить волатильно, не исключена фиксация прибыли "по факту". На просадках нефть стоит аккуратно покупать, говорится в комментарии Алор Брокер. Неожиданное решение принял в среду мониторинговый комитет ОПЕК, предложив странам ОПЕК+ снизить квоты на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 11:15
Возможны попытки Brent закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК - Промсвязьбанк
Возможны попытки Brent в четверг закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Текущий фьючерс на нефть Brent вчера тестировал 63 долл./барр. при поддержке улучшения общерыночных настроений и недельных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 10:35
В среду нефтяные котировки стремительно выросли при поддержке позитивных ожиданий от грядущей встречи ОПЕК+, а также неожиданного падения запасов нефти в США, согласно официальным данным, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent после преодоления... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:28
Американские фондовые индексы увеличились в среду. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:27
Торги нефтью в ближайшие два дня обещают быть очень волатильными, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в среду уходила в район 63,5 долларов за баррель на статистике от Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 1,7 млн. Однако... читать дальше
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