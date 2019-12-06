Нефть стоит аккуратно покупать на просадках - Алор Брокер

Торги на нефтяном рынке в пятницу будут проходить волатильно, не исключена фиксация прибыли "по факту". На просадках нефть стоит аккуратно покупать, говорится в комментарии Алор Брокер.

Неожиданное решение принял в среду мониторинговый комитет ОПЕК, предложив странам ОПЕК+ снизить квоты на производства нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Наиболее вероятным рассматривался вариант, что саммита ОПЕК+ оставит квоты без изменения и ограничится позитивными заявлениями.

Информация не привела к взлету котировок. Вероятно, предполагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, это связано с тем, что инвесторы боятся, что после проведения IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия не будет поддерживать нефть, в том числе и путем снижения своей добычи ниже разрешенного лимита.

"Однако если данное решение будет утверждено, а все к этому идет, то нефть получит хороший драйвер роста выше 65 долларов за баррель. В пятницу торги на нефтяном рынке будут проходить волатильно, и фиксация прибыли "по факту" совсем не исключена. На просадках нефть стоит аккуратно покупать", - отмечает Алексей Антонов.