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05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост - ВТБ Капитал Форекс
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на снижение,- отмечает эксперт. - В последний торговый день ноября пара показала новый локальный минимум на отметке 1,0980, но в этот же день вернулась выше 1,10 и на текущей неделе, продолжив рост, достигала 1,11. Падение доллара было поддержано выходом статистики из США за ноябрь. В понедельник индекс деловых настроений ISM в промышленности США показал снижение с 48,3 до 48,1 (прогноз 49,2), в среду аналогичный индекс ISM по сфере услуг продемонстрировал падение с 54,7 до 53,9 (прогноз 54,5), данные по занятости в частном секторе США от ADP показали прирост только на 67 тыс. против прогноза 135 тыс.". Скорее всего, в таких условиях ключевые данные месяца - статистика по рынку труда в США, которая выходит в эту пятницу, - также будет негативной, что ударит по доллару, полагает Алексей Михеев. С другой стороны, данные за ноябрь по индексам деловых настроений PMI еврозоны были пересмотрены на этой неделе вверх, в итоге оказалось, что композитный индекс PMI остался на уровне 50,6, а не упал до 50,3, как сообщалось по первой оценке. "Давление на доллар оказывает и то, что в декабре объемы привлечения долга Казначейством США будут ниже, чем в октябре и ноябре (к текущему моменту Казначейство в 4 кв. привлекло около 300 млрд долл. рыночного долга при плане в 352 млрд долл.), - отмечает эксперт ВТБ Капитал Форекс. - Причем данные показывают, что с начала декабря Казначейство США перешло к чистому погашению долга: за первые 10 дней декабря будет погашено 27 млрд долл. Еще одним фактором против роста доллара является объявленное ФРС квази-количественное смягчение и покупка векселей на 60 млрд долл. в месяц". Алексей Михеев предполагает, что в случае разрастания негативных тенденций в мировой экономике доллар все равно вернется к росту как валюта-убежище, но в краткосрочном периоде ожидается локальная коррекция. "На фоне подскочившей волатильности пары после долгого стояния евро-доллара на месте, рост может пойти довольно быстрым темпом, и в декабре вполне вероятно достижение отметки 1,14. На других основных парах forex также произошел явный разворот, в целом можно ожидать, что декабрь будет месяцем общего падения доллара", - прогнозирует специалист ВТБ Капитал Форекс.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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