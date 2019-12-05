Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"

Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения процентных ставок ФРС, приостановки падения доходности государственных облигаций США.

В среднесрочном периоде золото продолжает получать поддержку со стороны высокого инвестиционного спроса, стабильного мирового спроса, доходности 10-летних гособлигаций США ниже 2%

Принимая во внимание вышесказанные факторы можно подтвердить, что недавнее падение цен на золото проходит в рамках коррекционного сценария и в условиях сохранения инвестиционного интереса к металлу, в связи с чем пока не представляет собой серьезной угрозы для игроков на повышение, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. При развитии коррекционного сценария в среднесрочном периоде потенциал снижения золота по-прежнему представляется ограниченной отметкой в 1400 долларов.

Сохранение неопределенности в торговом вопросе и перекупленность американского фондового рынка также не исключают реализации более позитивного для "быков" сценария с перспективой возвращения цен к 1500 долларам и попытками закрепиться выше (менее вероятно). Если у США и Китая возникнут сложности в подписании первой фазы торговой сделки, на рынке и вовсе могут возобновиться разговоры о продолжении цикла снижения процентных ставок ФРС с последующим падением доходности государственных облигаций США и увеличением интереса к золоту, отмечает Е, Кожухова.