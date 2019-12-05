Закрытие индекса Мосбиржи ниже 2900 пунктов будет означать подтверждение краткосрочной нисходящей тенденции - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций в основном игнорирует внешний оптимизм. Активность оставалась довольно низкой, к середине четверга объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 21 млрд рублей. С начала года индекс Мосбиржи показал рост более чем на 20%, что побуждает отдельных инвесторов фиксировать прибыль. Соответственно, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, закрытие индекса Мосбиржи ниже 2900 пунктов будет означать подтверждение краткосрочной нисходящей тенденции.