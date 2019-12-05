Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Ростелекома до "покупать" и оценку на 27%

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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

По оценке Либина, консолидация бизнеса "Теле2 Россия" на опубликованных условиях увеличивает прогнозную стоимость акций "Ростелекома". Однако, как ожидает эксперт, увеличение денежных потоков обеспечит двузначный уровень дивидендной доходности лишь в 2024 году. "Хотя ожидаемый темп роста дивидендов (среднегодовой темп роста в 2020-2024 годах составит 17,5%) выглядит привлекательно на фоне конкурентов", - подчеркивает Либин.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 86,07 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 80,05 рубля за штуку.