Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Ростелекома до "покупать" и оценку на 27%

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".