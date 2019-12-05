БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"

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"БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного роста экспортных цен на сталь более чем на 20%, что устраняет потенциал снижения внутренних цен, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Между тем эксперты сохраняют негативный долгосрочный взгляд на сектор, учитывая зимний период, хотя и отмечают, что на данный момент настроения на рынке идут вразрез с их рекомендацией открывать короткие позиции в бумагах сталелитейных компаний.

"Мы отмечаем, что рост экспортных цен на сталь абсолютно не обоснован, учитывая снижение спроса в Северном полушарии, включая Россию и Китай, из-за зимы. Мы сохраняем наш долгосрочный негативный взгляд на сектор стали, поскольку ценовой тренд может в любой момент развернуться, и будем ждать возможности для повторного открытия наших идей", - пишут они.

Как отмечается в обзоре, доходность идей в целом положительная: "Шорт в GDR НЛМК" составила 11% в долларах и 16% против РТС, "Шорт GDR "Северстали" 9% в долларах и 14% против РТС, тогда как "Шорт в GDR MMK" показал отрицательный результат в долларах (минус 8%), хотя и заработал 3% против РТС.