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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
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05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Дополнительная поддержка пришла со стороны официальной статистики США по рынку нефти, которая показала более существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти. Интересно то, что скачки цен на нефть практически не связаны с текущей встречей стран ОПЕК и повышенным интересом рынка к этому событию. "Тем не менее, мы допускаем простое объяснение тому, почему котировки сильнее отреагировали на новости по внешнеторговому конфликту, а именно, закрытие коротких позиций, - отмечает Норберт Рюкер. - Судя по позиционированию на рынке фьючерсов, многие спекулятивные трейдеры, в том числе хедж-фонды, до сих пор делали ставки на снижение и, возможно, в среду закрыли часть своих позиций". Относительно встречи ОПЕК эксперт Julius Baer разделяет общее мнение, что члены альянса скорее всего продлят действие соглашения об ограничении добычи еще на 6 месяцев. "Низкий спрос и растущие поставки из США, Канады, Бразилии и бассейна Северного моря должны поддерживать высокий уровень предложения на рынке, - полагает Норберт Рюкер. - Политика нефтедобывающих стран пока что с трудом реализуется на фоне медлительной балансировки рынка и низкого спроса, особенно учитывая, что рост котировок нефти до 70 долл. США за баррель лишь возобновит рост добычи сланцевой нефти в США. Мы придерживаемся нейтральной позиции по рынку и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже этого уровня в 2020 году".
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05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
.05 декабря 2019 года 11:15
Возможны попытки Brent закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК - Промсвязьбанк
Возможны попытки Brent в четверг закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Текущий фьючерс на нефть Brent вчера тестировал 63 долл./барр. при поддержке улучшения общерыночных настроений и недельных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 10:35
В среду нефтяные котировки стремительно выросли при поддержке позитивных ожиданий от грядущей встречи ОПЕК+, а также неожиданного падения запасов нефти в США, согласно официальным данным, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent после преодоления... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:28
Американские фондовые индексы увеличились в среду. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:27
Торги нефтью в ближайшие два дня обещают быть очень волатильными, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в среду уходила в район 63,5 долларов за баррель на статистике от Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 1,7 млн. Однако... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:00
Возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи нефти на 400 тыс. барр. может привести к росту цен "черного золота" - "БКС Глобал Маркетс"
Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В последние несколько недель цены на нефть... читать дальше
.04 декабря 2019 года 13:37
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев - Julius Baer
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соотвественно, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Внешнеторговая напряженность между США и Китаем... читать дальше
.04 декабря 2019 года 11:49
Котировки нефти будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США в 2020 г. - Julius Baer
Котировки "черного золота" будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США на протяжении 2020 года, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Страны... читать дальше
.04 декабря 2019 года 10:29
Возможен возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. при отсутствии новостного негатива - Промсвязьбанк
Возможен возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. «под» саммит ОПЕК при отсутствии новостного негатива, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Активный фьючерс на нефть Brent в среду утром умеренно подрастает, продолжая удерживаться в зоне 61-63 долл./барр. Нивелировали вчерашний всплеск... читать дальше
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