БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"

"БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного роста экспортных цен на сталь более чем на 20%, что устраняет потенциал снижения внутренних цен, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.