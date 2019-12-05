ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике - Уралсиб

ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Регулятор пока не планирует изменять диапазон оценки нейтрального уровня ключевой ставки, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Интервью главы департамента по денежно-кредитной политике ЦБ Алексея Заботкина может стать последним выступлением представителей Центробанка перед началом периода тишины. Хотя в интервью не было прямо указано, какие варианты будут рассматриваться в ходе заседания ЦБ по ключевой ставке на следующей неделе, более вероятным кажется, что регулятор или оставит ставку неизменной, или снизит ее на 25 б.п.".

Октябрьское снижение ключевой ставки на 50 б.п. – это, скорее, экстраординарное событие; в периоды, когда ситуация развивается в рамках базового прогноза, ЦБ предпочитает постепенное изменение ключевой ставки с шагом в 25 б.п., отмечает эксперт корпорации. В октябре же инфляция существенно отклонилась от прогноза. Также в интервью было указано, что Банк России не планирует в обозримом будущем пересматривать нейтральный диапазон ключевой ставки, для такого пересмотра требуется значительный объем исторических данных, на их сбор уйдут кварталы или даже годы.

"Мы ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. на заседании на следующей неделе и полагаем, что в начале будущего года ставка будет снижена до 6,0%. После этого ЦБ возьмет длительную паузу, рассчитывать на агрессивное смягчение денежно-кредитной политики в 2020 г. не приходится", - прогнозирует Ирина Лебедева.