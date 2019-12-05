.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 декабря 2019 года 12:36
ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике - Уралсиб
ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Регулятор пока не планирует изменять диапазон оценки нейтрального уровня ключевой ставки, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Интервью главы департамента по денежно-кредитной политике ЦБ Алексея Заботкина может стать последним выступлением представителей Центробанка перед началом периода тишины. Хотя в интервью не было прямо указано, какие варианты будут рассматриваться в ходе заседания ЦБ по ключевой ставке на следующей неделе, более вероятным кажется, что регулятор или оставит ставку неизменной, или снизит ее на 25 б.п.". Октябрьское снижение ключевой ставки на 50 б.п. – это, скорее, экстраординарное событие; в периоды, когда ситуация развивается в рамках базового прогноза, ЦБ предпочитает постепенное изменение ключевой ставки с шагом в 25 б.п., отмечает эксперт корпорации. В октябре же инфляция существенно отклонилась от прогноза. Также в интервью было указано, что Банк России не планирует в обозримом будущем пересматривать нейтральный диапазон ключевой ставки, для такого пересмотра требуется значительный объем исторических данных, на их сбор уйдут кварталы или даже годы. "Мы ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. на заседании на следующей неделе и полагаем, что в начале будущего года ставка будет снижена до 6,0%. После этого ЦБ возьмет длительную паузу, рассчитывать на агрессивное смягчение денежно-кредитной политики в 2020 г. не приходится", - прогнозирует Ирина Лебедева.
.
05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 11:15
Возможны попытки Brent закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК - Промсвязьбанк
Возможны попытки Brent в четверг закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Текущий фьючерс на нефть Brent вчера тестировал 63 долл./барр. при поддержке улучшения общерыночных настроений и недельных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 10:35
В среду нефтяные котировки стремительно выросли при поддержке позитивных ожиданий от грядущей встречи ОПЕК+, а также неожиданного падения запасов нефти в США, согласно официальным данным, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent после преодоления... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:28
Американские фондовые индексы увеличились в среду. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:27
Торги нефтью в ближайшие два дня обещают быть очень волатильными, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в среду уходила в район 63,5 долларов за баррель на статистике от Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 1,7 млн. Однако... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:00
Возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи нефти на 400 тыс. барр. может привести к росту цен "черного золота" - "БКС Глобал Маркетс"
Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В последние несколько недель цены на нефть... читать дальше
.04 декабря 2019 года 13:37
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев - Julius Baer
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соотвественно, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Внешнеторговая напряженность между США и Китаем... читать дальше
.04 декабря 2019 года 11:49
Котировки нефти будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США в 2020 г. - Julius Baer
Котировки "черного золота" будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США на протяжении 2020 года, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Страны... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.