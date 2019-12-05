Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Salesforce и среднесрочную целевую цену акций на уровне $190, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. На взгляд эксперта, отчетность Salesforce за 3-й финквартал 2019г оказалась достаточно сильной. Выручка и прибыль показали двухзначные темпы роста, несмотря на не самую благоприятную ситуацию в мировой экономике, и превзошли прогнозы рынка. Из положительных моментов отчетности также выделим устойчивый баланс компании и способность генерировать значительные денежные потоки.

Между тем прогнозы на 4-й финквартал оказались смешанными – выручка предполагается несколько выше консенсус-прогноза, тогда как прибыль ощутимо ниже, указывает аналитик ГК "ФИНАМ". Это, по мнению эксперта, говорит о том, что затраты, связанные с интеграцией приобретенных компаний (в частности, поглощенной в августе за $15,7 млрд Tableau Software), вероятно, будут выше, чем ожидалось.

"Тем не менее, наш взгляд на среднесрочные перспективы Salesforce остается позитивным, - заключает Игорь Додонов. - Мы считаем, что широкий спектр высококачественных программных продуктов Salesforce и постоянный рост трат на цифровые технологии в мире позволят компании и далее демонстрировать уверенный рост финансовых показателей. Мы также положительно оцениваем стратегические поглощения Salesforce и ожидаем значительных эффектов синергии от них в будущем. Мы подтверждаем среднесрочную целевую цену акций Salesforce на уровне $190 и сохраняем рекомендацию "покупать" по ним".