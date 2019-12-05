Динамику блока рисковых активов и рубля продолжает определять риторика по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"

Динамику всего блока рисковых активов и рубля продолжает определять риторика по торговым переговорам между США и КНР, которая в среду была преимущественно оптимистичной, отмечается в обзоре "Нордеа Банка".

Кроме того, поддержку российской валюте в паре с долларом оказывает вчерашняя публикация данных по рынку труда в США от ADP и индекса ISM в американском непроизводственном секторе, указывает аналитик банка Григорий Жирнов. Эти данные оказались хуже ожиданий аналитиков, в результате чего умеренное давление на доллар вернулось на forex-рынок.

"Восстановление нефтяных котировок к отметкам вблизи $63/bbl также позволяет российской валюте комфортно чувствовать себя в ходе утренних торгов. - отмечает эксперт "Нордеа Банка". - С учетом отсутствия значимой макроэкономической статистики сегодня и в целом на относительно позитивном внешнем фоне рубль способен сохранить комфортные уровни и остаться ниже отметки 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро".