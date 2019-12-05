Рубль имеет все шансы уверенно закрепиться в диапазоне 63,50-64 - РФПИ

Рубль продолжает чувствовать себя вполне комфортно, и в ситуации сохранения позитивного внешнего фона в четверг он имеет все шансы уверенно закрепиться в диапазоне 63,50-64, сообщается в комментарии РФПИ.

Из "середнячков" рейтинга ЕМ валют рубль в среду вернулся в лидеры. Причина - обнадеживающие комментарии по возможной торговой сделке США и Китая, которые вернули спрос на рисковые активы, включая российские госбонды (доходности ОФЗ упали на 3-4 б.п., опередив многие другие ЕМ рынки) и акции, и вывели сырьевые котировки к $63. Объем торгов увеличился незначительно, что указало на заметное перераспределение потоков в сторону покупок рубля.

"Объявленный Минфином объем покупок валюты на декабрь (202 млрд руб. до корректировки на отклонение за предыдущий месяц и 196 млрд руб. с его учетом) оказались даже ниже наших ожиданий (215 млрд руб.) и консенсуса (230 млрд руб.), что означает снижение ежедневных операций до 9,3 млрд руб. с 11,4 млрд руб. в ноябре. Иными словами, для рубля это стало тоже умеренно позитивной новостью. В целом рубль продолжает чувствовать себя вполне комфортно, оставаясь стабильным в периоды risk-off и подрастая в периоды risk-on. Отметка 64/USD пока выглядит сбалансированной, но в ситуации сохранения позитивного внешнего фона рубль в четверг имеет все шансы уверенно закрепиться в диапазоне 63,50-64", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.