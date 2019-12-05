Поводы продолжить аккуратные покупки ОФЗ сохраняются - Росбанк

Кривая ОФЗ в среду сдвинулась на 2-5 бп вниз по доходности, наиболее выраженно на среднем участке кривой. Учитывая, что данные по инфляции продолжают преподносить положительные сюрпризы (очередной релиз недельных цифр (за период ко 2 декабря) оказался нулевым), поводы продолжить аккуратные покупки ОФЗ накануне заседания ЦБ 13 декабря сохраняются, считают аналитики Росбанка.