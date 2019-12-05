Возможны попытки Brent закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК - Промсвязьбанк

Возможны попытки Brent в четверг закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

Текущий фьючерс на нефть Brent вчера тестировал 63 долл./барр. при поддержке улучшения общерыночных настроений и недельных данных Минэнерго США, отразивших более сильное, чем ожидал рынок, сокращение запасов сырой нефти (-4,8 млн барр.; консенсус ждал снижения запасов на 1,7 млн барр.) в стране при резком росте загрузки американских НПЗ до 91,9%.

"В четверг-пятницу в центре внимания участников рынка стартующий саммит ОПЕК+, - напоминает эксперт банка. - От него ждут как продления сделки, логичного в условиях перспектив торможения мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоносители, так и, ввиду заявлений отдельных членов ОПЕК (в первую очередь Ирака; Саудовская Аравия пока публично своей позиции пока не обозначила), дополнительного сокращения квот на добычу на 300-400 тыс. барр. /сутки. Сегодня рассчитываем увидеть попытки Brent закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК".