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05 декабря 2019 года 10:22
Аналитики Росбанка фундаментально не видят поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней
Аналитики Росбанка фундаментально не видят поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней в отрыве от единоразовых событий, говорится в комментарии. Декабрь традиционно характеризуется высокой волатильностью на российском валютном рынке, так как к закрытию календарного года у компаний могут возникать локальные потребности в рублях или валюте вне налогового периода. "В отрыве от единоразовых событий фундаментально мы не видим поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней. Ослабление валюты сдерживается сохраняющейся привлекательностью российских активов на фоне мягкой политики Банка России, а также снижением внешней долговой нагрузки. При этом укрепление рубля ограничивается действием бюджетного правила и волатильностью на внешних рынках из-за неопределенности вокруг политических рисков", - отмечают в Росбанке.
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05 декабря 2019 года 11:15
Возможны попытки Brent закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК - Промсвязьбанк
Возможны попытки Brent в четверг закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Текущий фьючерс на нефть Brent вчера тестировал 63 долл./барр. при поддержке улучшения общерыночных настроений и недельных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 10:35
В среду нефтяные котировки стремительно выросли при поддержке позитивных ожиданий от грядущей встречи ОПЕК+, а также неожиданного падения запасов нефти в США, согласно официальным данным, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent после преодоления... читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:28
Американские фондовые индексы увеличились в среду. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.05 декабря 2019 года 09:27
Торги нефтью в ближайшие два дня обещают быть очень волатильными, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть в среду уходила в район 63,5 долларов за баррель на статистике от Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 1,7 млн. Однако... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:00
Возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи нефти на 400 тыс. барр. может привести к росту цен "черного золота" - "БКС Глобал Маркетс"
Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В последние несколько недель цены на нефть... читать дальше
.04 декабря 2019 года 13:37
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев - Julius Baer
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соотвественно, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Внешнеторговая напряженность между США и Китаем... читать дальше
.04 декабря 2019 года 11:49
Котировки нефти будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США в 2020 г. - Julius Baer
Котировки "черного золота" будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США на протяжении 2020 года, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Страны... читать дальше
.04 декабря 2019 года 10:29
Возможен возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. при отсутствии новостного негатива - Промсвязьбанк
Возможен возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. «под» саммит ОПЕК при отсутствии новостного негатива, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Активный фьючерс на нефть Brent в среду утром умеренно подрастает, продолжая удерживаться в зоне 61-63 долл./барр. Нивелировали вчерашний всплеск... читать дальше
.04 декабря 2019 года 10:02
Вероятен рост нефти в район чуть выше 63 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. Все внимание будет приковано к начинающемуся в четверг саммиту ОПЕК+. Теперь интригой является не продление соглашения по конец первого полугодия следующего года, а будет ли хотя бы вынесен на... читать дальше
.04 декабря 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут в среду. читать дальше
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