Аналитики Росбанка фундаментально не видят поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней в отрыве от единоразовых событий, говорится в комментарии.

Декабрь традиционно характеризуется высокой волатильностью на российском валютном рынке, так как к закрытию календарного года у компаний могут возникать локальные потребности в рублях или валюте вне налогового периода.

"В отрыве от единоразовых событий фундаментально мы не видим поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней. Ослабление валюты сдерживается сохраняющейся привлекательностью российских активов на фоне мягкой политики Банка России, а также снижением внешней долговой нагрузки. При этом укрепление рубля ограничивается действием бюджетного правила и волатильностью на внешних рынках из-за неопределенности вокруг политических рисков", - отмечают в Росбанке.