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05 декабря 2019 года 10:09
Рубль сохраняет шансы остаться в диапазоне 63,65-64,50 руб./$ в среднесрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
Рубль в среднесрочной перспективе сохраняет шансы остаться в диапазоне 63,65-64,50 руб./$, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Сергея Дроздова. Российская валюта завершила торги среды на отметке 63,95 руб./$, прибавив 0,3% по отношению к американскому доллару. По мнению эксперта, поддержку рублю оказали растущие цены на нефть и заявление Минфина о том, что ведомство в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года снизит покупки валюты по бюджетному правилу до 195,5 млрд рублей, сократив ежедневные покупки на 2,1 миллиарда рублей. "Таким образом, в условиях снижения давления со стороны Минфина и при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках, рубль в среднесрочной перспективе сохраняет шансы остаться в диапазоне 63,65-64,50 руб./$. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,65. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,15", - заключает Сергей Дроздов.
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05 декабря 2019 года 11:15
Возможны попытки Brent закрепиться в зоне 63-65 долл./барр. в ожидании позитива от ОПЕК - Промсвязьбанк
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