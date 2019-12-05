Индекс Мосбиржи попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в среду при поддержке благоприятного внешнего фона смог вернуться к отметке 2900 пунктов. "В четверг, учитывая некоторое улучшение настроений на рынках, он попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Вопрос о рассмотрении дивидендной политики "Газпромом" был перенесен на пятницу. Этот фактор, по нашему мнению, способен оказать значимое влияние на динамику российского рынка", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

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