Поводов для дальнейшего роста российской валюты не видно - Алор Брокер

Рубль в среду продолжил рост на ослаблении доллара и удорожании нефти, и вновь закрепился под отметкой 64 за доллар. "Поводов для дальнейшего роста российской валюты мы не видим. Внутренние негативные для рубля факторы, такие как выплата по внешним долгам 12 млрд долларов, традиционный рост денежной ликвидности к концу года и возможная фиксация прибыли по ОФЗ, будут превалировать", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.