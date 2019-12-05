Открытие фондовой сессии четверга возможно около нуля, может быть, в небольшом "минусе" - Алор Брокер

Открытие фондовой сессии четверга возможно около нуля, может быть, в небольшом "минусе", дальнейший ход торгов будет зависеть от внешнего фона, который в ближайшие дни будет определяющим для движения российских активов, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций в среду прибавил 0,6% и закрылся на отметке 2900 пунктов. Таким образом, можно говорить, что практически началось тестирование диапазона 2920-2900 пунктов, который ранее был сильной зоной поддержки рынка, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Если мы увидим пробой верхней границы, то "бычьи" настроения возобладают, и можно будет рассуждать о новом походе к историческим максимумам. В противном случае индекс Мосбиржи вполне может опуститься к очередной сильной поддержке в 2850 пунктов", - отмечает А. Антонов.

Внешний фон слабо негативный: снижаются американские фьючерсы и нефть. Российские фьючерсы завершили вечернюю сессию среды нейтрально. Поэтому аналитик ждет открытия торгов акциями около нуля, может быть, в небольшом "минусе". Дальнейший ход торгов будет зависеть от внешнего фона, который в ближайшие дни будет определяющим для движения российских активов.

"В целом же надо быть готовым как к возобновлению роста, так и к еще одной волне снижения на 2-3 процента. При негативном сценарии в районе 2850 пунктов по индексу Мосбиржи мы рекомендуем наращивать "лонги", поскольку все-таки ожидается рост рынков к концу года", - указывает Алексей Антонов.