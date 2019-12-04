Внешний фон помог рынку акций РФ отыграть в среду часть потерь, понесенных днем ранее - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, при этом поддержку нашим акциям оказал внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог продемонстрировать существенный рост и вновь подняться выше 62 долларов за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовал динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне индекс Мосбиржи к 18:00 мск вырос на 0,7%, поднявшись выше 2900 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза и Роснефти, прибавившие 2,7% и 2,1% соответственно. Хуже рынка торговались ФосАгро и ОГК-2, упавшие на 0,8% и 1,1%.

"Благодаря внешнему фону покупки в наших акциях возобладали, что позволило индексу Мосбиржи отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, и подняться выше 2900 пунктов, - отмечает Богдан Зварич. - Однако пока говорить о возобновлении полноценной позитивной динамики преждевременно. Сейчас мы наблюдаем коррекционное восстановление к предыдущим двум дням снижения - часть игроков предпочла зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Говорить же о попытках возобновления роста можно будет только в случае подъема рынка выше уровня 2920 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Пока же актуальность сохраняет сценарий дальнейшего снижения и ухода рынка в район 2840 - 2860 пунктов индекса Мосбиржи".