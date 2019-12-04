Газпромбанк подтвердил рекомендацию "покупать" для GDR Полюса по итогам переоценки

Газпромбанк (MOEX: GZPR) подтвердил рекомендацию "покупать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) по итогам переоценки, сообщается в обзоре аналитиков банка Натальи Шевелевой, Марии Мартыновой и Эрика де Пой.

Модель оценки данной золотодобывающей компании была пересмотрена с учетом нового прогноза цен на золото. Прогнозная стоимость GDR "Полюса", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составила $70,7 за штуку, что предполагает 32%-ный потенциал роста котировок этих бумаг с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать".

Как сообщается в обзоре, в Газпромбанке прогнозируют рост цен на золото с ожидаемых в 2019 году $1395 до $1557 за унцию в 2020 году.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $63,18 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $54 за штуку.