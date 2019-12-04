Торговые новости остаются основным драйвером движения акций - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды вышли в "плюс", но рублевый индикатор оставался ниже психологически важной отметки в 2900 пунктов. Долларовый индекс "отвоевал" сопротивление 1420 пунктов. Мировые площадки воспрянули духом благодаря торговым новостям, которые остаются основным драйвером движения и могут отменить негативные технические сигналы, в том числе на российском рынке, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.