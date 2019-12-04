В фокусе рынка находятся ОПЕК+ и "Газпром" - БКС

В фокусе внимания трейдеров находятся заседания ОПЕК+ и правления "Газпрома", говорится в комментарии "БКС Премьер".

Индекс "Московской биржи" подрастает в среду несмотря на то, что, согласно Трампу, торговое соглашение с Китаем может быть отложено вплоть до новых выборов американского президента в 2020 году, а Конгресс США вновь вернулся к вопросу об "адских" санкциях против России, в том числе и в отношении рублевого госдолга.

Причины роста индекса, по мнению старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, состоят в том, что рынок пока не слишком верит в перспективы одобрения новых санкций против РФ, считая, что США слишком увязли в торговой войне с Китаем и им пока не до России. Негатив же из-за заявлений Трампа был в основном отыгран во вторник. В среду наблюдается как техническое восстановление котировок, так и реакция на повышение стоимости углеводородов. Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+, от которой инвесторы ждут продления ограничений на добычу сырья. Кроме того, отраслевые данные показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились сильнее прогнозов.

"В фокусе внимания трейдеров, помимо заседания ОПЕК+, находится рассмотрение 6 декабря правлением "Газпрома" (акции которого сейчас являются главной игровой бумагой) дивидендной политики. Согласно неофициальным данным на рынке, компания может направить на дивиденды 40% прибыли по итогам 2020 года и 50% по итогам 2021 года, но рынок будет ждать подробный комментарий", - отмечает Сергей Суверов.