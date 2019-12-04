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Главная / Аналитикам / Аналитика / Большинство факторов говорит в пользу снижения ставки ЦБ на 25 б.п. на предстоящем заседании - Райффайзенбанк
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04 декабря 2019 года 14:35
Большинство факторов говорит в пользу снижения ставки ЦБ на 25 б.п. на предстоящем заседании - Райффайзенбанк
Подавляющее большинство факторов (рисковый фон, волатильность рубля, ожидаемая траектория по инфляции) говорят в пользу умеренного снижения ставки ЦБ на предстоящем заседании (базовый сценарий – снижение ставки на 25 б.п. до 6,25%), говорится в обзоре Райффайзенбанка. Инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ РФ, обновили многомесячный минимум, составив 8,3% в ноябре (ниже значение было только в апреле 2018 г., 7,8%). "Хотя традиционно перед праздниками респонденты обычно ожидают повышения цен (несмотря на то, что их спрашивают об уровне инфляции г./г., на которую сезонность не влияет), в этом году ожидающих этого негативного сезонного фактора меньше. Кроме того, ожидания населения, как мы полагаем, продолжают оставаться адаптивными, т.е. снижаются вслед за текущей дезинфляцией", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Инфляционные ожидания в целом, по мнению эксперта банка, могут стать аргументом для любого решения ЦБ в зависимости от выбранного контекста. Так, совсем недавно Э. Набиуллина отметила, что следующее решение по ставке в т. ч. будет основано на динамике инфляционных ожиданий. "Однако, как мы не раз видели, они все же не являются одним из ключевых факторов для решений регулятора, - отмечает Станислав Мурашов. - Так, из-за паузы в снижении ставки Fed Funds, которую ФРС, вероятно, возьмет на ближайшем заседании 11 декабря, желание ЦБ смягчать политику сейчас может уменьшиться (решение будет принято 13 декабря). Тем не менее, подавляющее большинство других факторов (рисковый фон, волатильность рубля, ожидаемая траектория по инфляции) все же говорят в пользу умеренного снижения ставки ЦБ на предстоящем заседании (наш базовый сценарий – снижение ставки на 25 б.п. до 6,25%)".
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04 декабря 2019 года 14:00
Возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи нефти на 400 тыс. барр. может привести к росту цен "черного золота" - "БКС Глобал Маркетс"
Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В последние несколько недель цены на нефть... читать дальше
.04 декабря 2019 года 13:37
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев - Julius Baer
Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соотвественно, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Внешнеторговая напряженность между США и Китаем... читать дальше
.04 декабря 2019 года 11:49
Котировки нефти будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США в 2020 г. - Julius Baer
Котировки "черного золота" будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США на протяжении 2020 года, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Страны... читать дальше
.04 декабря 2019 года 10:29
Возможен возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. при отсутствии новостного негатива - Промсвязьбанк
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.04 декабря 2019 года 10:02
Вероятен рост нефти в район чуть выше 63 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. Все внимание будет приковано к начинающемуся в четверг саммиту ОПЕК+. Теперь интригой является не продление соглашения по конец первого полугодия следующего года, а будет ли хотя бы вынесен на... читать дальше
.04 декабря 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут в среду. читать дальше
.04 декабря 2019 года 09:22
Ближайшие цели роста во фьючерсном контракте Brent расположены на уровнях $61,6-62, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 0,44%, закрывшись на отметке 61,19 доллара за баррель. Рынок продолжает жить ожиданиями саммита ОПЕК+, однако, на... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:02
До объявления рыночной стоимости Saudi Aramco остается всего два дня, в то время как нефтяные котировки корректируются до уровней, близких к 61$, не выдерживая разнонаправленности вербальных интервенций на рынке, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основным поводом для коррекции цен, на... читать дальше
.03 декабря 2019 года 11:44
Вероятно локальное коррекционное движение пары EUR/USD в направлении коридора 1,1055-1,1060, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника консолидируется около отметки 1,1075 по отношению к доллару после значительного роста понедельника. Участникам... читать дальше
.03 декабря 2019 года 10:13
"Шортить" нефть в ожидании саммита ОПЕК+ очень рискованно: вряд ли там будут приняты судьбоносные решения, но словесная поддержка нефти, скорее всего, прозвучит, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Первой целью роста нефтяных котировок является район чуть выше 63 долларов за баррель и... читать дальше
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