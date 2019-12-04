Аналитики ГК "ФИНАМ" понижают рекомендацию по акциям Аэрофлота до "держать", отмечается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Малых.

"Аэрофлот" – один из крупнейших авиаперевозчиков в России с выручкой 612 млрд руб. в 2018 г. и долей на рынке около 40%. Сеть маршрутов охватывает 57 стран мира и 173 регулярных направлений. Прибыль по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 15,8 млрд руб.

"Операционные показатели между тем вышли смешанные, - указывает эксперт ГК "ФИНАМ". - Несмотря на улучшение отдельных показателей – пассажиропотока и доли рынка, мы отмечаем, что занятость кресел снижается, а темпы роста пассажиропотока замедлились в августе-октябре в среднем до +6,9%. Топливные расходы снизились на 2,3% в высоком 3К2019, всего за 9м2019 они повысились на 10,3%. Рублевая стоимость авиатоплива NW Europe сейчас находится вблизи годовых минимумов, и в ноябре снизилась на 3% г/г, показав понижательную динамику 8-й месяц подряд".

Компенсация за топливо в 2018 году может поступить не ранее 2020 года и составить ~10 млрд руб., указывается в комментарии "ФИНАМа". DPS 2019П может составить 7,5 руб. на акцию (+177% г/г) с доходностью 7,2%.