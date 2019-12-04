Продолжительная коррекция акций под вопросом, но осторожность, вероятно, возьмет верх - "БКС Глобал Маркетс"

Продолжительная коррекция акций под вопросом, но осторожность, вероятно, возьмет верх, говорится в комментарии "БКС Глобал Маркетс".

"Акции не устояли перед последним блефом Трампа, стратегия которого заключается в том, чтобы тянуть время максимально долго, пока китайцы не сдадутся (или по крайней мере создать видимость, что все текущие проблемы – часть плана). Насколько глубокой будет негативная реакция, покажет время. Хотя локальный рынок сдался перед глобальным пессимизмом, инвесторы могут найти возможности в фундаментально привлекательных акциях, - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Себастьян Барендт. - Тем не менее, существует вероятность, что на этот раз осторожность окажется более глобальным трендом, и очередной оптимистичный твит от Трампа не сможет вернуть рынки на траекторию роста. Инвесторы будут ждать выхода большого блока статистики: индексы PMI сферы услуг РФ, Китая, ЕС и США".