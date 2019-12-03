Отметка 2840 пунктов выступает ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

Отметка в 2840 пунктов в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Российский фондовый рынок во вторник продолжил снижение на фоне давления извне. Так, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли более 1%, а в США в ходе первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,4% и 1,2% соответственно. Также "медведей" поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 62 долларов за баррель.

"Индекс Мосбиржи отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2840-2850 пунктов. При этом отметка 2840 пунктов в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для индекса", - отмечает Богдан Зварич.