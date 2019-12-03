БКС Глобал Маркетс оставил неизменной дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ"

"БКС Глобал Маркетс" оставил без изменений дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся Globaltrans, "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), "МТС" (MOEX: MTSS), "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и "Юнипро" (MOEX: UPRO).

"Мы сохранили дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений в преддверии новогоднего сезона. В условиях постоянно снижающихся ставок ожидаемая дивдоходность на 12 месяцев на уровне 11,9%, на наш взгляд, выглядит все более привлекательно для разных классов инвесторов. Мы отмечаем, что дивидендная доходность акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) (11,1%) выше, чем у акций "Юнипро", но не производим замену, поскольку "Юнипро" в ближайшие дни вернется на свое место. Напомним, 12 декабря "Юнипро" выплатит финальный дивиденд в размере 0,11 рубля на акцию, после чего компания должна перейти на более щедрые полугодовые выплаты из расчета 0,16 рубля на акцию. Таким образом, дивдоходность на 12 месяцев "Юнипро" буквально за считанные дни повысится до 11,8% с текущих 9,9%, и компания по праву останется в числе топ-5 дивидендных бумаг", - говорится в обзоре.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).