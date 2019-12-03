ITI Capital закрыл инвестиционные идеи по "Татнефти" и Globaltrans

ITI Capital закрыл инвестиционные идеи по "Татнефти" (+8,1%) и Globaltrans (+0,2%).

"Мы закрываем торговые идеи по покупке бумаг "Татнефти" от 30.07.2019 с результатом 8,1% (с учетом дивидендов) и Globaltrans от 03.09.2019 с результатом 0,2% (с учетом дивидендов) ввиду истечения сроков действия рекомендаций", - говорится в комментарии.