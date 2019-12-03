Внешний фон пока не позволяет говорить о том, что российский рынок акций может возобновить рост - "Открытие Брокер"

Внешний фон пока не позволяет говорить о том, что российский рынок может возобновить рост, отмечает в комментарии "Открытие Брокер" ведущий аналитик Андрей Кочетков. С другой стороны, чем ниже индексы, тем ощутимее доходность рынка. Поэтому потенциал снижения также остаётся не столь большим, но будет важным удержать уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, чтобы сигналы на продажу не усилились, указывает А. Кочетков.