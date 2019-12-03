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03 декабря 2019 года 15:22
Ситуация для "быков" на мировых площадках складывается все более опасная - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника стремились к поддержкам 2900 и 1420 пунктов соответственно, которые являются важными уровнями для определения дальнейшего краткосрочного движения. Ситуация для "быков" на мировых площадках складывается все более опасная - рынки находятся на грани перехода к краткосрочному снижению, предупреждает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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03 декабря 2019 года 18:02
До объявления рыночной стоимости Saudi Aramco остается всего два дня, в то время как нефтяные котировки корректируются до уровней, близких к 61$, не выдерживая разнонаправленности вербальных интервенций на рынке, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основным поводом для коррекции цен, на... читать дальше
.03 декабря 2019 года 11:44
Вероятно локальное коррекционное движение пары EUR/USD в направлении коридора 1,1055-1,1060, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника консолидируется около отметки 1,1075 по отношению к доллару после значительного роста понедельника. Участникам... читать дальше
.03 декабря 2019 года 10:13
"Шортить" нефть в ожидании саммита ОПЕК+ очень рискованно: вряд ли там будут приняты судьбоносные решения, но словесная поддержка нефти, скорее всего, прозвучит, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Первой целью роста нефтяных котировок является район чуть выше 63 долларов за баррель и... читать дальше
.03 декабря 2019 года 09:51
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.03 декабря 2019 года 09:46
Фьючерсы на Brent завершили торги понедельника недалеко от отметки $61 за баррель, сформировав отскок после стремительного падения в конце прошлой недели. При поддержке позитивного внешнего фона, вызванного слухами вокруг встречи ОПЕК+ 5-6 декабря, котировки могут продолжить восстановление и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:45
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "Показав рост на 25% с... читать дальше
.02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления... читать дальше
.02 декабря 2019 года 14:55
ВТБ Капитал считает MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ
Аналитики ВТБ Капитала считают MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ, говорится в обзоре инвестбанка. "Долговая нагрузка ведущих российских металлургических компаний постепенно растет из-за снижения мировых цен на сталь и увеличения... читать дальше
.02 декабря 2019 года 14:01
Цены на нефть могут оказаться под давлением на текущей неделе, которая будет богата событиями для нефтяного рынка, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". 4 декабря закрывается книга заявок на покупку акций в рамках IPO Saudi Aramco, а на следующий день (5 декабря) запланированы встречи... читать дальше
.02 декабря 2019 года 13:30
Экономика США стабилизировалась, шансы на снижение ставки ФРС уменьшаются, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Прошедшая неделя ознаменовалась публикацией целой серии хорошей статистики по экономике США: от ВВП до рынка труда, - напоминает главный экономист инвесткомпании Владимир... читать дальше
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