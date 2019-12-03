Ситуация для "быков" на мировых площадках складывается все более опасная - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника стремились к поддержкам 2900 и 1420 пунктов соответственно, которые являются важными уровнями для определения дальнейшего краткосрочного движения. Ситуация для "быков" на мировых площадках складывается все более опасная - рынки находятся на грани перехода к краткосрочному снижению, предупреждает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.