Курс рубля может вырасти до 64,5-65 руб./$ до конца года - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль на фоне коррекции доллара США на глобальном рынке вернулся к отметке 64,1 руб./$. Но учитывая неопределенность на глобальном рынке, пик погашений внешнего долга, покупки валюты Минфином, курс рубля может вырасти до 64,5-65 руб./$ до конца года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".