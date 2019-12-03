Весомых аргументов для роста до конца месяца у рубля нет - ГК "ФИНАМ"

Весомых аргументов для роста до конца месяца у рубля не остается, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Выплаты по внешнему долгу, расширение рублевой ликвидности за счет усиленного исполнения расходной части бюджета, а также фактор сезонного спроса на валюту в связи с заграничными поездками граждан – все это способно оказать давление на российскую валюту в ближайшие недели.

Картина может измениться, по мнению З. Саидовой, после Нового года – понизившиеся ожидания дальнейшего монетарного смягчения со стороны ФРС обусловят фундаментальное преимущество доллара в среднесрочной перспективе.