Вероятно коррекционное движение пары EUR/USD в направлении 1,1055-1,1060 - ГК "ФИНАМ"

Вероятно локальное коррекционное движение пары EUR/USD в направлении коридора 1,1055-1,1060, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта на утренних торгах вторника консолидируется около отметки 1,1075 по отношению к доллару после значительного роста понедельника.

Участникам рынка, по мнению аналитика отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадима Сысоева, стоит проследить за статистикой по индексу цен производителей в еврозоне. В США будет опубликован лишь индекс деловой активности в Нью-Йорке за ноябрь. Состоится выступление члена Исполнительного комитета ЕЦБ Бенуа Кере.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD вышла наверх из нисходящего канала, пробив его верхнюю границу в районе 1,1036. Теперь ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 1,1096. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается локальное коррекционное движение в направлении коридора 1,1055-1,1060", - указывает Вадим Сысоев.