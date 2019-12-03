Первой целью роста нефтяных котировок является район чуть выше $63 - Алор Брокер

"Шортить" нефть в ожидании саммита ОПЕК+ очень рискованно: вряд ли там будут приняты судьбоносные решения, но словесная поддержка нефти, скорее всего, прозвучит, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Первой целью роста нефтяных котировок является район чуть выше 63 долларов за баррель и он, вероятно, будет достигнут.