Доллару открыта дорога в район 65 рублей - Промсвязьбанк

Доллару в данный момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Основные мировые валюты на валютной секции Московской биржи продемонстрировали в понедельник разнонаправленное движение. Так, к окончанию основной сессии доллар отступал в пределах 0,2%, торгуясь чуть выше 64,2 рубля, евро, напротив, прибавлял 0,3%, поднявшись выше 71 рубля.

"Несмотря на снижение в понедельник, американская валюта продолжает удерживать позиции выше 64 рублей - сопротивления, пробитого на прошлой неделе, - отмечает Богдан Зварич. - Теперь данный уровень перешел в разряд поддержек, а "быки" над ним создают плацдарм, который может быть предвестником дальнейшего роста. При этом доллару в текущий момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам".