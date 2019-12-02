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02 декабря 2019 года 18:30
Акции нефтегазовых компаний будут пользоваться спросом на этой неделе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что на этой неделе спросом будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, особенно “голубые фишки” на фоне потенциала роста цены на нефть, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы хотели бы особенно выделить бумаги OGZD, LKOD, ROSN. Поддержку Газпрому окажет и официальное открытие газопровода “Сила Сибири” для поставок газа в Китай. Сильные индексы PMI в странах Азии сегодня утром позитивно повлияли на акции российских сталелитейных и горнодобывающих компаний. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на бумаги MMK, NLMK SVST, EVR и MNOD. Из-за относительно слабого тренда курса рубля, а также самого слабого с 2009 г. показателя PMI, инвесторы весьма прохладно настроены к акциям компаний, ориентированным на российский рынок (FIVE, MGNT), и банкам (SBER, VTBR)". - отмечают эксперты Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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.02 декабря 2019 года 10:34
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.02 декабря 2019 года 10:20
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.02 декабря 2019 года 09:28
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