Акции нефтегазовых компаний будут пользоваться спросом на этой неделе - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что на этой неделе спросом будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, особенно “голубые фишки” на фоне потенциала роста цены на нефть, говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы хотели бы особенно выделить бумаги OGZD, LKOD, ROSN. Поддержку Газпрому окажет и официальное открытие газопровода “Сила Сибири” для поставок газа в Китай. Сильные индексы PMI в странах Азии сегодня утром позитивно повлияли на акции российских сталелитейных и горнодобывающих компаний. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на бумаги MMK, NLMK SVST, EVR и MNOD. Из-за относительно слабого тренда курса рубля, а также самого слабого с 2009 г. показателя PMI, инвесторы весьма прохладно настроены к акциям компаний, ориентированным на российский рынок (FIVE, MGNT), и банкам (SBER, VTBR)". - отмечают эксперты Альфа-банка.