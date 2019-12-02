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02 декабря 2019 года 18:11
Рынок ОФЗ находится в боковике и начнет выстраивать позиции в преддверии решения ЦБ РФ 13 декабря - Газпромбанк
Рынок ОФЗ находится в боковике – по итогам недели доходность вдоль кривой выросла на 5-10 б.п., отыграв аналогичный рост позапрошлой недели, говорится в обзоре Газпромбанка. В ходе текущей недели на рынок будут оказывать влияние внешние факторы, а также, возможно, данные по инфляции, по мере выстраивания участниками рынка позиций в преддверии финального заседания ЦБ РФ по ставке. Росстат в пятницу опубликует оценку инфляции за ноябрь." На наш взгляд, инфляция в ноябре составит 0,3% к октябрю и 3,5% г/г., - отмечают аналитики Газпромбанка. - Текущие темпы роста цен соответствуют нашему прогнозу, мы ожидаем дальнейшую дезинфляцию до ~3,0% г/г в декабре. Это будет способствовать снижению ставки ЦБ РФ, в частности на 25 б.п. в декабре, что, однако, уже учтено в текущих ценах ОФЗ". Объем платежей, которые получат инвесторы по локальным облигациям, останется высоким и составит ~101 млрд руб. (83 млрд руб. неделей ранее), из которых ~60 млрд руб. приходится на платежи по выпускам Роснефти, номинальным объемом 1,9 трлн руб. Объем платежей по еврооблигациям снизится до ~260 млн долл. (~610 млн долл. неделей ранее).
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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