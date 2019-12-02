.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Избыток предложения формируется на рынке нефти - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти - Julius Baer
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Котировки нефти и природного газа показали сильное снижение в прошлую пятницу, особенно в Северной Америке. Так, цены на нефть потеряли до 5%, а цены на природный газ в США временно снизились почти на 9%. Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали рекордные месячные объемы производства нефти и природного газа в США. Однако, такие резкие перепады, по мнению эксперта, указывают на шаткие настроения на рынке и напряженность в торговле фьючерсами, что говорит о временном и преувеличенном характере изменения цен. Прогноз погоды на следующие две недели оказался сравнительно мягким, что добавило давления на котировки природного газа. "Тем временем, рынок нефти сфокусировался на политике нефтедобывающих стран, соглашении об ограничении добычи и предстоящей встрече ОПЕК+ в конце текущей недели, - отмечает Норберт Рюкер. - В своих официальных комментариях Саудовская Аравия не смогла скрыть недовольство по поводу того, что ей приходилось брать на себя основную нагрузку по сокращению производства нефти в последние месяцы. В этом отношении, снижение котировок нефти в прошлую пятницу может сигнализировать о снижении уверенности рынка в способности нефтяных держав стабилизировать цены на нефть. Мы полагаем, что наиболее вероятным итогом заседания ОПЕК+ станет продление соглашения об ограничении добычи еще на 6 месяцев, причем будет сохранена возможность для неполного соблюдения и изменения политики в случае изменения рыночных условий".
.
02 декабря 2019 года 18:45
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "Показав рост на 25% с... читать дальше
.02 декабря 2019 года 14:55
ВТБ Капитал считает MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ
Аналитики ВТБ Капитала считают MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ, говорится в обзоре инвестбанка. "Долговая нагрузка ведущих российских металлургических компаний постепенно растет из-за снижения мировых цен на сталь и увеличения... читать дальше
.02 декабря 2019 года 14:01
Цены на нефть могут оказаться под давлением на текущей неделе, которая будет богата событиями для нефтяного рынка, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". 4 декабря закрывается книга заявок на покупку акций в рамках IPO Saudi Aramco, а на следующий день (5 декабря) запланированы встречи... читать дальше
.02 декабря 2019 года 13:30
Экономика США стабилизировалась, шансы на снижение ставки ФРС уменьшаются, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Прошедшая неделя ознаменовалась публикацией целой серии хорошей статистики по экономике США: от ВВП до рынка труда, - напоминает главный экономист инвесткомпании Владимир... читать дальше
.02 декабря 2019 года 11:47
Цены на нефть, вероятно, останутся выше $60/bbl, однако сильной положительной реакции на итоги встречи ОПЕК+ 5-6 декабря вряд ли стоит ожидать, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки прибавляют около 1% на старте недели, восстанавливаясь после существенного падения в пятницу.... читать дальше
.02 декабря 2019 года 10:34
В начале недели Brent может остаться в зоне 61-63 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Ставший ближайшим февральский фьючерс на нефть Brent опустился ниже 63 долл./барр., перейдя в нижнюю часть диапазона 60-65 долл./барр. на фоне возобновления... читать дальше
.02 декабря 2019 года 10:20
Спрос на риск сохранится ввиду серии позитивных экономических данных из США и Китая, которые снижают риск рецессии вопреки неопределенности с торговым соглашением, говорится в обзоре ITI Capital. В любом случае рынок до последнего будет сохранять позитивный настрой, небольшая коррекция возможна... читать дальше
.02 декабря 2019 года 09:28
Американские фондовые индексы закрыли торги в пятницу снижением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:42
Средняя цена золота в 4кв. 2019 г. составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются вблизи 1450 долл./унция. Главным источником волатильности, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выступают... читать дальше
.29 ноября 2019 года 17:09
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум. К негативным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.