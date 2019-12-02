Ближайшая перспектива рубля - диапазон на уровне 63,8-64,8 за доллар - Sberbank Asset Management

Ближайшая перспектива для российской валюты - целевой диапазон на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар, а до конца года возможно умеренное ослабление рубля, сообщается в обзоре Sberbank Asset Management.

Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков, на что могут повлиять новости по торговым переговорам США и Китая, а также по монетарной политике глобальных центробанков.

"Учитывая, что глобальные центробанки взяли паузу в снижении ставок, до конца года возможно умеренное ослабление рубля. На ближайшую перспективу видим целевой диапазон торгов в российской валюте на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар", - указывает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.